Mektup hakkında resmi açıklama yapılsın

Trump’ın Erdoğan’a Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili gönderdiği bir mektup ortaya çıktı. Trump’ın mektuptaki üslÛbu büyük tepki çekti. Muhalefet de Trump’ı kınadı.

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Şimdi de mektup skandalı

Trump’ın Erdoğan’a Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili gönderdiği bir mektup ortaya çıktı. Trump’ın mektuptaki üslÛbu büyük tepki çekti. Muhalefet de Trump’ı kınadı.

Başkan Donald Trump’ın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu hakkında gönderdiği mektup ortaya çıktı. Mektubu ilk olarak Fox Business kanalı sunucusu Trish Regan özel haber olarak paylaştı. Beyaz Saray da mektubu doğruladı. 9 Ekim tarihli mektuba “gel anlaşalım” diyerek başlayan Trump, “Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türkiye ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem, ki bunu yaparım. Size zaten Rahip (Andrew) Brunson konusunda küçük bir emsal vermiştim” diye yazdı.

‘Sert adam olma’

VOA Türkçe’nin haberine göre, Trump mektubunda şöyle diyor: “Sorunlarının bazılarını çözmek için çok çaba sarf ettim. Harika bir anlaşma yapabilirsin. (SDG Komutanı) General Mazlum (Kobani) seninle müzakere etmeye ve daha önce hiç vermedikleri tavizleri vermeye hazır. Onun bana yolladığı, daha yeni elime ulaşan mektubunun bir kopyasını da gizli olarak (bu mektuba) iliştiriyorum. Eğer bu işi doğru ve insani şekilde çözersen tarih sana olumlu bakacak. (Ama) Eğer iyi şeyler olmazsa sana sonsuza kadar şeytan gibi bakacak. Sert adam olma, aptal olma. Seni daha sonra arayacağım.”

HABER: FATİH KARAGÖZ

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Mektup hakkında resmÎ açıklama yapılsın

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektuba sert tepki gösterdi. Uysal, “Diplomatik nezaket ve lisan kaidelerinden ve hatta edep ve hadden uzak mektubunu, bu sözlere muhatap olduğumuzu öğrenmek bizleri son derece üzmüş, dahası öfkelendirmiştir. Devlet ricalinden mektup hakkında resmî açıklama beklemekteyiz! Trump, mektupta kullandığı ifadelerle yalnız Sayın Cumhurbaşkanı’na değil, milletimize, kadim devletimize hakaret etmiş, edepsizlik yapmıştır.

Trump’ı kınıyoruz

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Trump’ın skandal mektubuna ilişkin “Türkiye, diplomasî tarihinde hiçbir zaman hakarete uğrayan bir ülke olmamıştır. Maalesef Erdoğan bize bunu da yaşattı. Trump, nasıl olur da T. C. Cumhurbaşkanına “salak olma” diyebilir? Nasıl böyle gayri ciddi bir resmi yazı gönderebilir? Dış politikada her zaman ülkemizin yanındayız, Mehmetçiklerimizin menfaatlerinden yanayız. Ancak Türkiye, ABD karşısında sus pus olamaz, kendini kullandıramaz… Trump’ın bu tutumunu kınıyor, bir haftadır susan iktidarı Trump’a cevap vermeye çağırıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise “Derhal eşit sertlikte cevap verilmeli. Bu mektuptan sonra ABD’li yetkililerle ne konuşulacak?” şeklinde tepki gösterdi.

İstanbul – Yeni Asya