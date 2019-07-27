"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Memur maaşı eridi

27 Temmuz 2019, Cumartesi 20:56
Türkiye Kamu-Sen’in hesaplamalarına göre, 2018 yılında ortalama memur maaşı 2017 yılına kıyasla aylık olarak 164 lira değer kaybetti.

Cumhuriyet’de yer alan habere göre, Memur-Sen’in araştırma sonuçları, 2002’den bu yana iktidarda olan AKP’nin memura zarar verdiğini şu şekilde ortaya koyuyor: 2018 sonunda ortalama memur maaşı 2017’ye göre, 441 liralık artışla 3 bin 419 TL’ye çıktı. Artış oranı yüzde 14.81 oldu. Oysa aynı dönemde enflasyon yüzde 20.3 arttı. Maaş, aylık ortalama 164 TL değer kaybetti. En düşük dereceli memur maaşı ise 332 lira artarak 2 bin 571 TL’ye ulaştı. Eğer enflasyon farkı zamanında ödenseydi bu maaş Aralık 2018’de 2 bin 693 TL olacaktı. Aylık kayıp 122 lira. 2002’den bu yana ise mal ve hizmet bedelleri ortalama yüzde 347.8 zamlandı.

Aynı dönemde açlık sınırı yüzde 402.6 yükseldi. 2002-2018 arası ortalama enflasyon yüzde 347.8, mutfak enflasyonu yüzde 402.6 arttı. 2002 yılında ortalama memur maaşı ile 22.1 adet çeyrek altın alınabilirken, 2018 yılında bu sayısı 9.7 adede geriledi. En düşük memur maaşıyla alınabilen çeyrek altın sayısı ise 14.9 adetten 7.3 adede düştü. 2012 sonrasında 1049 dolara kadar yükselen ortalama memur maaşı 2018’de 709 dolara; 2013’te 812 dolar olan en düşük memur maaşı da 533 dolara geriledi. Ortalama memur maaşı ile ekonomik genişleme arasındaki makas geçen yıl yüzde 64.7’ye ulaştı. Bu oran en düşük memur maaşında yüzde 47.2 oldu.

 

Etiketler: Türkiye, memur, ekonomi, maaş
Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ayetullah: Gençler Cumaya niye gelmiyor?

    Memur maaşı eridi

    Cezaevleri Nurlanıyor

    Rusya'da düzenlenen protesto gösterisinde yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı

    Bu yıl Akdeniz'de ölen göçmen sayısı 686

    İran balistik füze denemesi yaptığını kabul etti

    ABD, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Doğu Akdeniz gündemiyle bir araya geldi

    'Hepatit önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık'

    Çin: Doğu Türkistan politikası 50 ülke tarafından destekleniyor

    Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarının uyacağı 7 temel ilkeyi açıkladı

    DSÖ: Türkiye sigara ile mücadelede ilk sırada

    Kongolular ebola riski nedeniyle hac vazifesini yapamayacak

    Rusya destekli Esad rejimi İdlib'de sivilleri katletmeye devam ediyor

    'Suriyeli krizinde süreç doğru işletilmezse hukuki ihlaller doğabilir'

    DSİ'de maddi sıkıntılar nedeniyle işler durma noktasına geldi

    Van'da terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon: 6 zanlı yakalandı

    Sınır ötesi harekâtta 34 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü YPG okulları mühimmat deposu olarak kullanıyor

    Pençe-2 Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve mühimmatlar imha edildi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İptale koşan parti: AKP!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yüzde 62.5: Parlamenter sisteme geri dönülsün
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette sorgulama süreci
    Yasemin YAŞAR

    Narsist aynalar
    Süleyman KÖSMENE

    Asr-ı Saadet yıllarından kesitler
    Risale-i Nur'dan

    Bir sineğin verdiği ders
    Ali FERŞADOĞLU

    Faizsiz sistem ve bankalar
    Mehmet KARA

    Mazbatası düşmüştü!
    Ahmet Cemil Çökren

    Kadınlar iki işte çalışmalı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.