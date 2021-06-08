Mesafesiz gözaltıya mesafe ihlâli cezası

Boğaziçi Üniversitesi protestosuna katılan öğrencilere sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Öğrencilere 1593 Sayılı Kanun’da ‘yasak’ olarak sayılan fiilleri işlediği gerekçeşiyle 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandı. 4 Nisan tarihli Umumî Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında 1 Ocak tarihinde öğrenciler tarafından yapılan protesto gösterilerinde sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle kesilen idarî para cezası, öğrencilere 12 Mayıs tarihinde tebliğ edildi. Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Abdullah Bişaroğlu, idari para cezasının iptali için İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruda bulunduklarını ifade ederek hâkimliğin pandemi koşullarını gerekçe göstererek başvuruyu reddettiğini belirtti. Artı Gerçek’in haberine göre, Bişaroğlu, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçe gösterilerek idari para cezası verilen öğrencilerin sosyal mesafesiz bir şekilde gözaltına alındıklarını ve araçtaki 30 kişinin saatlerce bekletildiğini hatırlattı.

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