“Millet adına söz söyleyebilen pozitif bir siyasete ihtiyaç var”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ağırladı.

Genel Başkan Gültekin Uysal, Genel Merkezdeki makamında İyi Parti Lideri Meral Akşener ve heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem başta olmak üzere ülkenin güncel meseleleri değerlendirildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Muhammed Kelleci, Bülent Şahinalp ile Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt eşlik ederken; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ise Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Uğur Poyraz ve Koray Aydın eşlik ettiler.

Bir saat süren görüşmenin ardından liderler ortak basın açıklaması yaptılar. Burada konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şunları kaydetti:

“Milletin ıstırapları kılavuzumuzdur”

“Sayın Genel Başkan ve heyetini ağırlamaktan büyük şeref duyduğumuzu ifade etmek isterim. Hepimiz, millet adına vazife görmeye çalışan, milletin ıstırabını duyan, hisseden insanlarız. Ülkenin derinden bir nefes almaya ihtiyacı var. Milletin ıstırapları kılavuzumuzdur.

Bugün sınırsız yetki sıfır denetim mekanizmasıyla ülkenin ihtiyacından daha çok şahsi ihtiyaçlarını merkeze alarak keyfi bir rejim icra edildi. Bunun tabii çıktısı olarak da yüksek işsizlik, yüksek faiz, yüksek enflasyon ile karşı karşıyayız ve bunların bedelini milletimiz ödüyor, milletimizin sofralarından ekmekleri çalınıyor.

“Türkiye’de bir sistem krizi var”

Elbette Türkiye’nin bir sistem krizi var ve bir devlet krizine doğru ilerliyor. Büyük ekseriyetiyle vatandaşımızın sandıkta bir hükmü olacak. Önümüzdeki dönem belki de Türk demokrasisinin en zor sınavı olacak. Türkiye meşruiyet içerisinde bu krizin içinden çıkmalı. Aksi takdirde demokrasisine, hukukuna, ekonomisine, eğitim sistemine ülkemize yeni bir derinlik ve boyut katamazsak ülkemiz daha büyük çapta kırılmalar ve meydan okumalarla karşı karşıya kalır endişesini taşıyoruz.

Türkiye’nin aktüel diğer bütün meseleleri de dahil olmak üzere Sayın Genel Başkan Meral Akşener ve heyetleriyle beraber bütün bu değerlendirmeleri yapma imkanı bulduk.

“Millet adına söz söyleyebilen pozitif bir siyasete ihtiyaç var”

Bugün kutuplaşan, mahallelere sıkışan, kimliklere hapsolmuş bir Türkiye değil; konuşabilen, yüz yüze medeni rekabetleri yapabilen, ülke adına, millet adına söz söyleyebilen pozitif bir siyasete ihtiyaç var.

İyi Parti zaten TBMM’den başlayarak sahada faaliyetlerini yürütüyor. Demokrat Parti olarak bizler de bütün arkadaşlarımızla kendi istikametimizde bu mücadeleyi veriyoruz. Türkiye’nin yarınlarının aydınlık olduğundan eminim. İnşallah bu çalışmalar hayra vesile olacaktır.”

Akşener: Türkiye’ye dair karşılıklı görüşlerimizi ifade ettik

Ortak basın açıklamasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Birleştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal ve heyeti ile birlikte değerlendirdik. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar üzerine istişarelerde bulunduk.

Türkiye’nin uzun zamandır istişare kültürünü kaybettiğini biliyoruz. Bu istişare kültürünün tekrar tahkim edilmesinin hayati bir öneme haiz olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede çok istifade ettiğimiz Türkiye’ye dair karşılıklı görüşlerimizi ifade ettik. Kendilerine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisi tarafından hazırlanan İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hakkında hazırladıkları kitapçığı Genel Başkan Uysal’a sundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Alain’in “Politika” adlı kitabını Genel Başkan Akşener’e takdim etti.