Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın önünde

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki Halk TV ekranlarında yayınlanan Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında Nisan ayı anket sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada karasızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oyu şöyle: AKP: Yüzde 32, CHP: Yüzde 25, İYİ Parti: Yüzde 15, HDP: Yüzde 11, MHP: yüzde 7. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki anketle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şimdi biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı’nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık” ifadesini kullandı.

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