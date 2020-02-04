Minibüsün üzerine çığ düştü: Van'ın Bahçesaray ilçesinde son durum?

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüse ulaşarak 5 kişiyi kurtardı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, çığ altında kalan minibüste 5 kişiyi kurtardı. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor. Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Bilmez, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve kara yolları ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Çığın düştüğü bölgeye takviye ekipler sevk edildiğini belirten Bilmez, "Söz konusu bölgeye eğitimli köpeklerin de yer aldığı ekipler de gönderildi. Yoğun bir arama çalışması yürütülüyor. Minibüse şu an ulaşılmış değil. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmış. Sağlık durumu iyi." dedi. Bilmez, "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı. AA

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