Mısır'daki tren kazası ile ilgili Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mısır'daki tren kazasında 11 kişi öldü, 98'den fazla yaralı var! Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi. Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin vefat ettiği, 98 kişinin yaralandığı bildirilmişti. AA

Okunma Sayısı: 155

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.