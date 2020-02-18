Muharrem Okur’a iki takipsizlik

Gazetemiz yazarı ve cezaevi hizmetleriyle tanınan Hasan Muharrem Okur hakkında açılan iki farklı soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.

Gazetemiz köşe yazarı ve cezaevi hizmetleriyle ilgilenen H. Muharrem Okur hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki farklı soruşturmada da ‘kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ şeklinde karar verildi. Okur hakkında açılan soruşturmalarda cezaevine gönderdiği kitaplarla ilgili sorular soruldu. Yapılan incelemeler sonrası söz konusu kitapların yasaklı yayınlar olmadığını ve propaganda kastıyla gönderildiklerine dair herhangi bir delil elde edilmediğini belirten savcılıkar, Okur hakkındaki iddialarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Okur, bütün suçlamaları reddetti

Cezaevlerindeki kitap taleplerine cevap veren ve uzun yıllardır çeşitli cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklulara kitap gönderen yazarımız Hasan Muharrem Okur hakkındaki şikâyetler sebebiyle Anafartalar Polis Karakolu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Cezaevlerine gönderdiği kitaplar ve bir tutukluya yazdığı mektup sebebiyle hakkında soruşturma açılan Okur, bütün suçlamaları reddetti. Okur, ifadesinde 2004 yılından beri birçok cezaevine talepler doğrultusunda kitap gönderdiğini, 2013 yılından itibaren de Yeni Asya Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptığını belirterek hakkındaki iddialara karşı savunmasını yaptı. Okur, hiçbir şekilde yasadışı bir faaliyet içerisinde olmadığını belirtti.

Gönderilen kitaplar kanunî kitaplardır

Okur savcılık sorgusunda, “Hükümlülerin yakınları bana mektup göndererek ceza ve infaz kurumlarında bulunan yakınlarına kitap göndermemi talep ederler. Bu kapsamda gönderilen kitapları sponsorlar temin ederler. Göndermiş olduğum kitaplar kanunî yayınlar olup bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığı’nca basılmıştır. Haklarında herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. Türkiye’nin her yerinde bu kitaplar satılmaktadır” ifadelerini kullandı. Yapılan sorgu ve incelemelerin ardından hem İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hem de Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı H. Muharrem Okur hakkında takipsizlik kararı verdi.

İstanbul - Yeni Asya