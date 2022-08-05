İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un özür açıklaması üzerine, “Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın” çağrısında bulundu.

Akşener, ÖSYM’nin yeni Başkanı Bayram Ali Ersoy’un önceki gün yaptığı açıklamada; “Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz” açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, sosyal medya hesabında Anadolu Ajansı’nın paylaştığı ÖSYM Başkanı Ersoy’un açıklamasını alıntıladı ve şu yorumu yaptı:“Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın.”

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