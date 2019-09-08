Müsbet hareket mesajı

2009 YILINDA YENİDEN BAŞLAYAN, BU YIL 8’İNCİSİ TERTİPLENEN BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ’NDE MÜSBET HAREKET MESAJLARI VERİLDİ. MEVLİDİN DOĞU İLE BATININ BULUŞMASINA VESİLE OLDUĞU VURGULANDI.

Van’da Bediüzzaman coşkusu MEVLİDLER DOĞUYU BATIYA BAĞLIYOR Açılış ve hoş geldiniz konuşmasını yapan Yönetim Kurulu üyemiz Ali Vapurlu; Van, Urfa, Isparta ve Ankara-Kocatepe’de okutulan Bediüzzaman Mevlidlerinin memleketimizin şarkını garbına bağladığını belirtti. Vapurlu mevlidler “Nur Talebeleri ve ehl-i imanın müfritane irtibatlarına vesile olmaktadır” dedi. ASIL OLAN İMAN HİZMETİ Konuşmasına müsbet hareket vurgusu yapan Vapurlu, adına mevlid düzenlenen Bediüzzaman’ın şu sözlerini paylaştı: “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-ı İlâhiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır.”

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