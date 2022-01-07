MÜSİAD: Faizler düşmedi, arttı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Bloomberg HT yayınına katıldı.

Asmalı, Merkez Bankası’nın politika faizindeki indirimlerinin kredi faizlerine yansımadığını belirterek, “Yüzde 14’lük politika faizi maalesef reel sektöre yansımış değil Kredi faizleri şu an yüzde 30‘lar seviyesine çıkmış durumda. Mevduat faizleri de arttı maalesef. Böyle olunca, mevduat faizi bu derece yükselirse kredi faizleri de yükseliyor.” Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 31 Aralık itibarıyla bankaların ortalama kredi faizleri ihtiyaçta yüzde 29,55, taşıtta yüzde 26,24, ticaride yüzde 24,37, mevduatta yüzde 20,58 seviyesinde bulunuyor. Haber Merkezi

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