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28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Müslümanlar hiçbir şey yapmasa dahi terörizmle suçlanıyor'

28 Eylül 2019, Cumartesi 09:28
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Müslüman ve İslam düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var. Müslümanlar hiçbir şey yapmasa dahi terörizmle suçlanıyor. Dünya genelinde birçok savaş var ve bu savaşların çoğu İsrail'in kuruluşuyla bağlantılı" dedi.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Malezya Başbakanı Mahathir, Filistin sorunu, Arakan'daki etnik temizlik ve BM'nin yapısına dair değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin mevcut yapısının dünya barışına hizmet etmediğini belirten Mahathir, "Bu büyük yapılanmanın gerçek amacını hayata döndürmeliyiz. Savaş çığırtkanlarını cezalandırmalı ve dünyayı herkes için huzurlu hale getirmeliyiz." dedi.

Mahathir, daha adil bir dünya için BM'deki veto yetkisinin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve daimi üye statüsündeki 5 ülkeye hitaben, "Veto yetkisi olan devletler, uluslararası hukukun ve normların daima üzerinde olacaklarını düşünmesin. Bu devletler nereye kadar bu gücü kullanabilir?" ifadesini kullandı.

BM'deki mevcut veto yetkisinin insan hakları prensiplerine aykırı olduğunu vurgulayan Mahathir, "Daimi üyelerin her biri, diğer yaklaşık 200 üyenin isteklerini boşa çıkarabilir. Bu tamamen demokrasiyle uyuşmayan bir şey. Buna rağmen içlerinden bazıları diğer ülkeleri demokratik olmamakla azarlayabiliyor" şeklinde konuştu.

'BÜYÜK GÜÇLER MESELENİN KÖKENİN İNMEYİ REDDEDİYOR'

Mahathir Muhammed, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği baskı ve insan hakları ihlaline de değindi.

İsrail'in kuruluşundan önce dünyada şimdiki kadar terörün olmadığını hatırlatan Mahathir, "Şu an dünya genelinde birçok savaş var ve bu savaşların çoğu İsrail'in kuruluşuyla bağlantılı" dedi.

Mahathir, teröre karşı askeri müdahalenin başarı sağlamayacağını belirterek, "Bunun sebebini tanımlamalı ve yok etmeliyiz fakat büyük güçler meselenin kökenine inmeyi reddediyor" şeklinde konuştu.

Bugün Filistinlilerin kendi topraklarındaki İsrail yerleşimlerine giremediğini vurgulayan Malezya Başbakanı, "Malezya, İsrail'in Filistin topraklarına bariz bir şekilde el koymasını ve Kudüs'ün işgalini asla kabul edemez" ifadesini kullandı.

Mahathir, Müslümanların dünyanın her yerinde baskı gördüğü ve yurtlarından edildiğinin altını çizerek, "İslam ve Müslüman düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var. Müslümanlar hiçbir şey yapmasa dahi terörizmle suçlanıyor." dedi.

Dünyanın İsrail'in yaptıklarına karşı tepkisizliğinin adil olmadığını dile getiren Mahathir, "Arkadaşlar kendi aralarında istediği gibi kuralları çiğneyip kazasız belasız kurtulabilirler. Bu yüzden İsrail de istediği gibi dünyadaki uluslararası hukuku, normları çiğneyebiliyor ve desteklenip muhafaza edilmeyi de sürdürüyor" şeklinde konuştu.

'BATILI SÖMÜRGECİLER BİLE MYANMAR KADAR ACIMASIZ OLMADI'

Malezya Başbakanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliğe dikkati çekerek, "Batılı sömürgecilerin çoğu, bağımsızlıklarının ardından ülkelerindeki yerli olmayan insanları sürgün etti fakat onlar bile dünyanın hiçbir yerinde Myanmar kadar acımasız olmadı." dedi.

Myanmar yönetiminin işlediği insanlık suçlarını anlatan Mahathir, "Ülkenin yerlileri dahi katledildi, öldürüldü ve dünyanın gözü önünde tecavüze uğradı" şeklinde konuştu.

Mahathir, Arakanlıların ülkelerinden göç etmeye zorlandığını ve geri dönmeye cesaret edemediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Dünyanın çaresizliği, Myanmar'daki Arakanlılara karşı zulmün durması için BM'nin aldığı kararların itibarını azalttı. Şimdi BM'nin Cammu ve Keşmir'e dair kararlarına rağmen bu bölge işgal edildi ve hala işgal altında." 

Keşmir sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini belirten Mahathir, "Hindistan bu sorunu çözmek için Pakistan ile çalışmalı" dedi.

Etiketler: müslümanlar, terörizm, suçlama, Malezya, Başbakan
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