Mutsuzluk endişe verici bir ortak payda

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, dünyadaki son toplumsal ve ekonomik gelişmelere değinerek, dünya genelinde politik ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Artı Gerçek’in haberine göre, rekabet şartlarının her geçen gün zorlaştığına işaret eden Koç, şunları kaydetti: “Dünün siyasî ve ekonomik gerçekleriyle bugünü anlamak imkânsız hale geldi. Yarını okumak ise kehanet addediliyor. Çin, bir yandan ekonomisini giderek daha liberal hale getirirken diğer yandan ‘Bir kuşak bir yol’ projesiyle kendi hinterlandında ekonomik ve politik iş birliğine önderlik ediyor. Kapitalizmin, serbest piyasa ekonomisinin ve tam rekabetçiliğin beşiği olan Amerika, gümrük vergilerini arttırıyor ve daha içe dönük politikalar benimsiyor. İngiltere gibi köklü demokrasi kültürüne sahip bir ülkede bile politikacıların basiretsizlikleriyle sürüklendikleri Brexit sürecini daha da büyük bir kaosa dönüştürmeyi başarmış olmaları hayret verici. Son haftalarda dünyanın en büyük finans merkezlerinden Hong Kong’da, Güney Amerika’nın en müreffeh ülkesi Şili’de, Avrupa’nın en güzel şehirlerinden Barselona’da, Lübnan’ın başşehri Beyrut’ta yüz binlerce insanı sokağa döken sebepler farklı olsa da küresel ölçekte yayılan mutsuzluğu endişe verici bir ortak payda olarak görüyorum.”