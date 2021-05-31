Gazeteci- yazar Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir sonraki video için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ettiğini hatırlatarak, “Basını, yargıyı, Meclis’i engelleyen Erdoğan, Peker’i nasıl engelleyecek?” diye sordu.

Yetkin yazısında, “Sedat Peker 30 Mayıs YouTube yayının bir sonraki yayınında doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitap etmeye başladı. Bir sonraki yayında artık kendisi hakkında ifşaatta bulunacağını söyledi. (...)Basını, yargıyı, Meclisi engelleyen Erdoğan şimdi Peker’i nasıl engelleyecek? Örneğin hem Erdoğan hem Peker nezdinde hatırı olan birileri devreye girip videoları durduracak mı? Erdoğan, örneğin YouTube yayınlarını mı engelleyecek? Bütün sosyal medyayı mı, interneti mi engelleyecek? Ne kadar süreyle engelleyecek?” ifadesini kullandı.

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