Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki soğan üreticilerinin ürünleri tarlada kaldı.

CHP milletvekilleri, Şereflikoçhisar’da soğan üreticilerini ziyaret etti. Çiftçiler, “Soğan 50 kuruş, 35 kuruş oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Çöpe mi dökelim? Markette 3 lira olan soğan tarlada 50 kuruş olur mu? Sayın Cumhurbaşkanı’mız, ‘Bundan sonra Tarım Kredi Kooperatifleri üreticiden alacak, tüketiciye satacak’ dedi. Nerede bu Tarım Kredi Kooperatifi” diye sordular.

ÜRETİCİ, 80 KURUŞA MAL ETTİĞİ SOĞANI 60 KURUŞA BİLE SATAMIYOR

300 bin TL masraf ederek, 100 dönüm arazi üzerinde ektiği soğanı işçilere toplattırdığını belirten üretici, “Soğanın maliyeti 75-80 kuruş. Ancak bugün işçilere toplattığımız soğan 60 kuruşa bile satamıyoruz. Büyük çoğunluğu zaten fire olarak yerde kaldı. Mazot, gübre, ilâç gibi borçlarımızı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum” diye konuştu. Bu arada, soğan üretiminde girdi maliyetlerinde yarı oranında arttığına dikkat çeken üreticiler, gübre, ilaç, sulama masraflarının neredeyse iki kat arttığını, geçen yıl 90 kuruşa aldıkları soğan torbasının bile bu yıl 1.5 liraya çıktığını anlattı. Üriticeler, soğanın tarlada en fazla 15 gün daha bekleyeceğini, bu sürenin aşımı halinde satılamazsa ürünün tamamının çürüyeceğini de ifade etti.

Ankara - Ahmet Terzi