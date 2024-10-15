Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasını öngören teklife vatandaşlar tepki gösterdi.

Daha önce benzer amaçlarla toplanan paraların nereye harcandığını soran bir vatandaş, “Bu iktidar artık ne yapacağını bilemiyor. Sinekten yağ çıkartıyor. 5’li çetenin vergilerini affedeceğine... Onlara dokunmuyor. Onların vergilerini affediyor. İşçilerin, memurların, emeklilerin de kredi kartından 750 lira alacakmış. Savunmaya verilecekmiş. Kim bilir nerelere gider. Ne oldu daha önce topladıkları paralara? Deprem paraları gitti. Nereye gidiyor bu paralar? Millet gene aç. Bu hükümetin çöküşüdür” tepkisinde bulundu. Vergi artışlarına tepki gösteren bir diğer vatandaş “Her şeyden vergi alıyorlar. Bu nedir ben anlayamadım? Zaten durumumuz kötü, geçinemiyoruz. Bir de vatandaşa ekstra vergi yüklüyorlar. Zaten kredi kartı borcumuz var. Bu devirde borçsuz geçinmek mümkün mü?” dedi. Ankara - Anka

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