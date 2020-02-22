Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Salih Aytemur, gazetemizin 51. yıl dönümü dolayısıyla yazdığı tebrik mesajında “21 Şubat... Muhabirliğini yaptığım, yazılar yazdığım, 35 yıldır okuyucusu olmaktan onur, gurur duyduğum, Hakk’ın, Hukukun, Adaletin, Demokrasinin sesi ve Risale-i Nur’un medyadaki dili olan, şaşırtmayan, aldatmayan, hakikatleri söylemekten kimseden perva etmeyen, Hakikatin Gür Sesi Yeni Asya Gazetesi’nin 51. Kuruluş Yıl dönümü. İyi ki, bu ülkede senin gibi dik duran, doğruları yazıp doğruları söyleyen, kimseye minnet etmeyen senin gibi bir GAZETE var. Ailemin kırmızı gülü. Çok güzel şeyler öğrendiğim ilim hazinem. Seni ne kadar medh etsem azdır. Bize böyle bir gazeteyi hazırlayan tüm Yeni Asya çalışanlarına, neferlerine ve Yeni Asya şahsî manevisine binler binler tebrikler. Yeni Asya’nın 51. yılını duâlarla tebrik ediyoruz. Nice nice 51. yıllara Yeni Asya’m...” ifadelerini kullandı.

