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3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

O sanayici konuştu

03 Ağustos 2022, Çarşamba 00:20
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, “Alma abi, alma” dediği sanayici Adem Genç, “Ben beton satıyorum. Banka da para satıyor. Ben 100 liralık betonu 200 liraya satamazken, bankalar yüzde 14’e aldığı parayı yüzde 40’a nasıl satıyor?” diye sordu.

Independent Türkçe

Olağan toplantıları sakin geçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 29 Temmuz’da gerçekleşen son toplantısı, alışılmadığı üzere hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “ucuz krediyi bulup yatırım yapacakken ya da daha ucuz maliyetle piyasaya girecekken, stok yapılmaması gerektiğini” söylemesinin ardından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan buna itiraz etmişti. Kavcıoğlu ve Bahçıvan’dan sonra İSO Meclisi’ndeki soru-cevap kısmında sorusunu yönelten isimlerden biri de Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Meclis Üyesi Adem Genç’ti. Genç’in “Bankaları yüzde 14 ile fonluyorsunuz. Bankalar bunu yüzde 36-40 faizle satıyor” demesi üzerine Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun cevabı ise beklenmedik olmuştu: “Alma abi, alma!…”

Bankalar 21 milyar lira kâr açıkladı; vahşi kârlar olmamalı

Independent Türkçe’ye konuşan Genç, “Ekonomi gazetelerine bakıyorum. İki banka altı ayda 21 milyar lira kâr elde etmiş. Şimdi buna sevinelim ama bir yandan da bu, geçen seneye göre yüzde 268 artmış. Neyine sevinelim? Yüzde 20 faizle mevduat toplayıp yüzde 40’lan satıyor. Bankaların da elini taşın altına koyması lazım” ifadelerini kullanmıştı. Oradaki amacını açıklayan Genç, “Bunun niçin engellemiyorsunuz ya da bunu engel olacak bir şey yok mu? Buna bir bakın” demek istedim. Genç şöyle devam etti: “Şahap Bey, ‘Alma abi alma’ derken, ‘Hiç kimse bu yüksek faizlerden kredi kullanmazsa, faizleri de bu kadar yükseltemezler, düşürmek zorunda kalırlar’ demek istedi. Ama tabii ki kredi kullanmamak şu an mümkün değil. Mesela mazotu peşin alacaksın. Malı vadeli satıyorsun, kredi kullanmak zorundasın. ‘Kimse kredi almazsa faizler belki düşer” de olmuyor işte, kimse mücadele edemiyor. Çek yazılacak, ödemelerin var, temerrüde düşeceksin.” 

Bankalara bir şey denmiyor mu?

“Bankalara bir yaptırım uygulanabiliyor mu? Bankalara bir şey denmiyor mu?” demek istediğini belirten Genç, “O bize kalsın” cevabını aldığını hatırlattı ve ekledi: “Sanayici stok yapmasın” diyorsan bankacıya da “Kardeşim 14’ten aldığın parayı 40’tan satamazsın” denmeli. Kamu bankalarında kredi faizlerinin düşük olduğunu yineleyen İSO Meclis Üyesi, “Ama devlet bankalarının da gücü nereye kadar dayanacak? Kaç kişiye ne kadar kredi verebilecekler? Yani Şahap Bey’in dediği gibi faizlerin düşebilmesi için bütün sanayinin ağız birliği edip “almıyoruz sizden” demesi lazım ama sanayicinin birlik olabilecek durumu yok. Tabii tek parametre faiz de değil. Bir taraftan döviz artıyor, diğer taraftan faiz, bir taraftan da para yok insanlarda” diye konuştu. Haber Merkezi

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