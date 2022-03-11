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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

"Öfkeliyiz, kırgınız ve biz buradayız"

11 Mart 2022, Cuma 23:05
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu Erdoğan’ın, “Gidiyorlarsa gitsinler” açıklamasına, “hiçbir yere gitmiyoruz” tepkisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlar için “Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz” açıklamasını yapmıştı. Erdoğan’ın bu sözlerine çok üzüldüklerini belirten İTO Genel Sekreteri ve Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, şunları söyledi: Şimdi her şeyden önce biz bu konuda üzgünüz. Tabiî üzgün olmakla da kalmıyoruz, öfkeliyiz, kırgınız ve kızgınız. Bu açıklamalar bizi gerçekten üzdü. Hiç beklediğimiz açıklamalar değildi. Daha önce sorunlarımızı duymama, duyarsız kalma gibi şeyler olmuştu, ama böyle üstümüze gelen bir açıklamayı açıkçası biz hak etmiyoruz. Bizi toplumun önünde, sanki para için hareket eden bir meslek grubu konumuna düşürdü. ‘Toplum size emek harcadı, para harcadı siz bunun karşılığını vermek zorundasınız’ şeklinde bir tanımlaması oldu. İnsanlar kendi emekleriyle okuyorlar, kendi anne-babalarının fedakârlıklarıyla okuyorlar, bu yaptıkları eğitimlerin karşısında mecburi hizmetle ödüyorlar, yıllardan beri çalışan insanlar var. 

BU SİSTEMİN SORUMLUSU HEKİMLER DEĞİL

Tabii ki emeğimizin karşılığını istiyoruz ama bunun yanında isteklerimizi biz aylarca dile getirmeye çalışıyoruz. Bunların başında sağlıkta şiddet var, güvenli çalışma ortamı var, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi var, her şeyden önce vatandaşın da kullanmakta olduğu bizim de bir hasta olarak, zaman zaman annemiz, babamız için kullandığımız sağlık sisteminin iyileştirilmesi var. Halkın sağlık hakkıyla da ilgili taleplerimiz var. Bugün görüyoruz, vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alamıyorlar. 5 dakikalık randevuya bile ulaşamıyorlar. Bu sistemin sorumlusu hekimler değil. Birebir cevap vermek de hoş değil ama biz bunu yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz demek, asistan hekimlere de büyük bir haksızlık.

Kendisi en deneyimlilerden sağlık hizmeti talep ederken...

Cumhurbaşkanı kendisi sağlık ihtiyacı olduğunda ülkenin en deneyimli kişilerinden sağlık hizmeti talep ederken, vatandaşa ‘Siz asistanlardan, uzmanlık eğitimi almakta olan kişilerden gidin alın hatta bunun için sıraya girin, hatta bunun için randevu bulamayın’ diyor. Parası olan özel hastanelerden hizmet alacak tabii yetkililer de kendi yetkilerini kullanarak ayrıcalıklı sağlık hizmeti almaya devam edecekler gibi görünüyor. Ama bu bizim eylemlerimizi mücadelelerimizi durduracak bir şey değil. Çünkü gerçekten sorunlar dayanılmaz boyuta ulaştı. Sağlıkta şiddet meselesi, başta olmak üzere bu konuda aslında çok hızla düzeltebilinecek şeyler de var. Tamamen sorunun temeli sağlık sisteminin iyi yürümemesi. Sağlık sistemi aslında iflâs etti. Kamu kuruluşları birer döner sermaye kuruluşu adı altında ticarethaneye dönüştürüldü. Yani kâr edin, ettiğiniz kârla çalışanlarınıza para dağıtın diye bir sistem olmaz. 

 

Etiketler: öfke, doktor
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