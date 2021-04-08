Öğretmenlere de güvenlik soruşturması

TBMM Genel Kurulu’nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin 7 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak. Teklifte, “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar” şu şekilde sıralanıyor: Gizlilik dereceli birimler, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilâtlarında çalıştırılacak kamu personeli, Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, Üst kademe kamu yöneticileri, Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler, Millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.” Kabul edilen önergeyle, ‘güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar’ kapsamına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler de dahil edildi.

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