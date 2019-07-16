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16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

OHAL hukuku hâlâ yürürlükte

16 Temmuz 2019, Salı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin gündemine oturan ve iki yıl süren olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) bir buçuk milyon insanda “doğrudan mağduriyet”e sebep olması meclis raporlarına yansıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu “Yargı reform paketini meclise getirmeden tatile çıkıyorlar” sözleriyle, mecliste hükümet ile muhalefet arasındaki son gerilimin de yargı konulu olduğunu hatırlatıyor. Kaboğlu, “Gazetecilerin daha uzun sürelerle hapiste kalmasını umursamayan bir hükümetin yargı reformundan söz etmesi mümkün değil. Ülkede yargı kararlarının denetimi de yok. OHAL hukuku halen hayatımızın ortasındadır ve acil yargı reformuna ihtiyaç vardır” dedi. 

Siyasi ayağı neden yargılanmıyor?

DW Türkçe’nin haberine göre, eski cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu da; hükümetin zaman zaman sözünü ettiği yargıda reform paketlerine OHAL hukukunu ve mağduriyetlerini ortadan kaldıracak düzenlemeleri eklemediğinden yakındı. Eminağaoğlu, “OHAL yargılamaları, iktidarın kendi karşıtlarını tasfiye amacıyla kullanılmıştır. Halen bu niteliğiyle sürdürülmektedir. Darbe girişiminin siyasi ayağı neden yargılanmamakta, neden sorgulanmamaktadır? Acil yargı reformuna buradan başlanmalıdır” eleştirisini getiriyor.

Etiketler: ohal, kaboğlu
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