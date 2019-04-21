Pakdemirli: Gönüllere giremedik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP’nin İzmir’deki 7 olan belediye sayısının 4’e düşmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, “Gönül işi diyoruz, demek ki bu ilçelerimizde gönüllere giremedik. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız, kendi küslerimizle barışmamız lazım” dedi.

Görevine 17 Nisan’da atanan AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret eden Pakdemirli gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım, kendi küslerimizle barışmamız lâzım” diyen Pakdemirli, şöyle konuştu; “Kendi insanımıza sahip çıkamıyorsak, kendi insanımızla aramız iyi değilse başkalarının ne oyunu ne gönüllerini alabiliriz. Seçimlerle ilgili hem İzmir özelinde hem genel olarak bir yorum yapacak olursak sandıklara sahip çıkmanın önemi tekrar ortaya çıkıyor. Bir oyun gerçekten önemli olduğunu gördük. Seçmen bize hem olumlu hem olumsuz mesajlar verdi, bunu iyi analiz etmemiz lazım, hem İzmir’de hem Türkiye çapında.” İzmir özelindeki sonuçları değerlendiren Pakdemirli, İzmir’de tam anlamıyla gönüllere giremediklerini ifade etti. Pakdemirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i seçimi kazanınca aradığını, ihtiyaç ve projeler için yardımcı olacağını söylediğini ifade etti. AA

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