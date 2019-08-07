Pakistan, Hindistan'dan İslamabad büyükelçisini geri çekmesini istedi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında alınan Hindistan'la ikili diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına yönelik atılacak adımlar duyuruldu.

'Hindistan'a müdahale edilmezse kötü sonuçlar ortaya çıkacak' Keşmir çözüm bekliyor Açıklamada, Hindistan hükümetine bir mesaj iletilerek, İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesinin istendiği bildirildi. Aynı açıklamada, Pakistan'ın da Hindistan'a büyükelçi göndermekten vazgeçtiği de belirtildi. Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle Başbakan İmran Han başkanlığında bugün toplanan NSC, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı alınmıştı. Toplantıda ayrıca Hindistan'ın Cammu Keşmir kararının Birleşmiş Milletler'e taşınacağı da kaydedilmişti. Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı. Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti. AA

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