Pençe-Kilit’te yine şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın şehit olduğu belirtildi.

Ay için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şırnak’ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’na getirildi. Burada tören mangasınca uçaktan alınan Ay’ın naaşı, cenaze aracına konuldu. Şehit Ay, ikindi vakti Terzi Baba Camisi’nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. AA

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