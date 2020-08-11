11 Ağustos 2020, Salı
Eski ABC Washington muhabiri, “Kıvılcım Muhafızı, Said Nursî’nin İzinde” adlı kitabın Avustralyalı yazarı Peter Barnett vefat etti.
İleri yaşlarda İslam'ı seçmişti.
Risale-i Nur’la tanıştıktan sonra Türkiye’ye gelip Bediüzzaman'ın yaşadığı menzilleri ziyaret etmiş ve kitabını ondan sonra yazmıştı.
5. kıtada Said Nursî kitabı : Albany’den Barla’ya giden yol
SAİD NURSî, İMANIN KORKUSUZ SAVUNUCUSU
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