Eski ABC Washington muhabiri, “Kıvılcım Muhafızı, Said Nursî’nin İzinde” adlı kitabın Avustralyalı yazarı Peter Barnett vefat etti.

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