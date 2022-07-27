Piyade Sözleşmeli Er Taşyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 harekat bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe 1-2 harekat bölgesinde dün arama tarama faaliyeti sırasında ey yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Taşyürek'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, şehit Taşyürek'in (21) Kale köyündeki babaevine gelerek, baba Basri ve anne Ayşe Dudu Taşyürek'e acı haberi verdi.

Bekar ve 4 kardeş oldukları öğrenilen şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehidin babası Basri Taşyürek, oğlu Cüneyt'ten sonra iki oğlunu daha vatan için feda etmeye hazır olduklarını söyledi.

Bölücü terör örgütünün Türkiye'yi yıldıramayacağını vurgulayan Taşyürek, "Oğlumun öcü alınacak. Silah arkadaşları Cüneyt'imin kanını yerde koymaz. Eğer izin verirlerse ben de oğlumun şehit olduğu yerde savaşmaya hazırım. Vatanımızın başı sağ olsun." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesinin yanında olduklarını ve şehide karşı son görevlerini yapacaklarını ifade etti.

Şehit Taşyürek'in cenazesinin bugün Kale köyünde toprağa verileceği öğrenildi.