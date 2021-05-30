EKONOMİ UZMANI PROF. DR. YALÇIN KARATEPE: TÜRKİYE'DE BİR ERKEN SEÇİM VE DEĞİŞİM OLSA ERTESİ GÜN KURLARDA ÇOK CİDDİ BİR GERİLEME YAŞANACAKTIR.

ERKEN SEÇİM TÜRKİYE İÇİN ELZEM OLDU

“Kamuoyuna yansıyan; iktidar sahiplerinin suç örgütleri ilişkilerine ya da kamusal kaynakları kullanırken nasıl tasarrufta bulunduklarına ilişkin ortalığa saçılanlara baktığımızda erken seçimin Türkiye için elzem olduğunu görüyoruz. Çünkü bu kadrolarla gidilecek olumlu bir yer olmadığı açık.”

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

“Genelde piyasacılar seçim kavramından hoşlanmaz, ama mevcut ekonomi politikalarının değişmesi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünün tesisi için seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bir seçim ve değişim olsa ertesi gün kurlarda çok ciddi bir gerileme yaşanır.”

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Piyasalar erken seçimle rahatlar

Öğretim görevlisi İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Türkiye’de bir seçim olsa ve bir değişim olsa ertesi gün kurlarda çok ciddÎ bir gerileme yaşanacaktır” dedi.

Döviz kurlarında yaşanan rekor seviyeleri Birgün Gazetesi yazarı ve öğretim görevlisi İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe Euronews Türkçe’ye değerlendirdi. Karatepe meselenin neden yurtiçi kaynaklı olduğunu şu sözlerle anlattı: “Kurlardaki bu ciddî seviyedeki hareketliliğin ABD ekonomisindeki toparlanma veya FED’in günlük piyasalardan çektiği dolar miktarı ile ilgili olmadığını biliyoruz” dedi. “O kadar sık petrol ve gaz buluyoruz ki artık bunları nereye koyacağımızı şaşırdık” şeklinde konuşan Karatepe, Türkiye’de artık geleceğe ilişkin plan ve öngörü yapılamıyor olmasının en temelde yatan sorun olduğunu dile getiriyor. Bu sebeple piyasaların ve toplumun aslında gayet rasyonel hareket ettiğini düşünen Karatepe, erken seçim ihtimalinin azalmasının da etkisi olduğunu düşünüyor.

Güven kalmadı

Şu anda Türk Lirası’na güvenen hiç kimse olmadığını anlatan Karatepe, eline para geçen herkesin dolar veya euro almaya çalıştığını, ancak bu talebi karşılayacak satış da olmadığını belirterek talebin sebebin ekonomiden ziyade siyasî olduğunu şu sözlerle aktarıyor: “Enflasyonun hızla artmaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle ÜFE-TÜFE farkı çok gündeme gelecek. TÜİK’in açıkladığı güven endekslerinde de tüm endekslerin aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Merkez Bankası politika faizi yüzde 19 olmasına rağmen ne yurtiçi ne yurtdışı bir ilgi alaka yok. Ülkenin gidişine ilişkin olumlu beklenti yok, çünkü bunun da nedeni siyaset kurumunun içine düştüğü durum.”

Türkiye için elzem

Normalde erken seçim piyasaları tedirgin eder, belirsizliğe sebep olur ancak Türkiye’de bunun tersi olacağı öngörüldüğü için erken seçimin kur artışında ne kadar etkili olduğunu sorduğumuz Karatepe şöyle cevap verdi: “Kamuoyuna yansıyan; iktidar sahiplerinin suç örgütleri ilişkileri ya da kamusal kaynakları kullanırken nasıl tasarrufta bulunduklarına ilişkin ortalığa saçılanlara baktığımızda bir erken seçimin Türkiye için elzem olduğunu görüyoruz. Çünkü bu kadrolarla gidilecek olumlu bir yer olmadığı gayet açık. Bu bakımdan ‘erken seçim olmayacak’ denmesi Türkiye açısından iyi bir şey değil. Genelde piyasacılar seçim kavramından hoşlanmazlar, ama mevcut ekonomi politikalarının değişmesi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünün tesis edilmesi için bir seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de bir seçim olsa ve bir değişim olsa ertesi gün kurlarda çok ciddî bir gerileme yaşanacaktır.”

Sandık bir an önce gelmeli

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik tehditlerini değerlendiren Usta, “Cumhur İttifakı’nın oyları eriyor bunu görüyoruz. Ne olursa olsun iktidarda kalacağız anlayışı içerisinde hareket ettikleri için o tehditleri Cumhurbaşkanı çok rahat bir şekilde bu ülkede yapabiliyor. Bu hükümet, demokratik bir yoldan seçimlerle gitmedikten sonra Türkiye’nin önünü aydınlık görmüyorum. Türkiye’yi rahatlatacak şey milletin önüne sandığın konulması gerekir. Tehditlerle ülke yönetilmez. Birisi hesap verecekse muhalefeti de iktidarı da vatandaşa sandıkta versin. Sandığın vatandaşın önüne bir an evvel gelmesi gerekir” ifadelerini kullandı.