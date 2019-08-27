Putin ile görüşen Erdoğan: Dayanışmayı sürdürelim istiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sevkıyatının sürdüğünü hatırlattı ve "Bu dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyorum. Radar karıştırıcılar olsun, roketlerde olsun, aynen devam ettirmek konusunda notlarımızı aldık. Süratle geliştireceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019 hakkındaki değerlendirmeleriyle başlayan Erdoğan, "Bu anlamlı ziyareti, gerek Rusya, gerekse dünyadaki savunma sanayileri, uzay teknolojileri ile alakalı gelişmeler konusunda önemli bir sıçrama olacağına inanıyorum. Rusya'da bu fuar sebebiyle bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ziyaretimiz Rusya'nın havacılık alanında ulaştığı seviyeyi görmemizi sağladı" dedi. Erdoğan, "Teknofest'te biz de Rus dostlarımızı ağırlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

- Bu sene turizmde yeni bir rekora koşuyoruz. Savunma sanayiine yönelik bir çok alanda neler yapabiliriz bunları ele alma fırsatını bulduk. S-400 teslimatı dahil olumlu adımlar atıyoruz.

'REJİMİN MAYISTAN BERİ YAPTIĞI SALDIRILAR SÜKUNETİ BOZDU'

- Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldık. Rejimin mayıstan beri yaptığı saldırılar sükuneti bozdu. İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200'ün üzerinde sivil yaralandı. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları gereken zamanda atmak durumundayız. Sınırlarımıza dönük göç tehlikesi var. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Gayemiz akan kanın durması Suriye'nin huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır. (İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez

SORU-CEVAP

-(Erdoğan'a) Sayın Başkan ile Türkiye-ABD arasında çalışmaları devam eden güvenli bölge konularını konuştunuz mu? (Putin'e) Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurma çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Erdoğan: Bu bölgede güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Zira şu anda Türkiye'ye karşı sınırdan yapılan tacizler devam ediyor. Bu tacizler devam ettiği müddetçe eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Bu güvenli bölge, tüm bölge halkının sağlık sıhhat içerisinde geleceğe yürümesi için önem arz ediyor. Bunları ben sayın Başkan'a da ifade ettim.

Putin: Türkiye'nin mültecilerle ilgili yükü büyük. Bunu çok iyi biliyoruz. 3.5 milyon kişiyi Türkiye barındırıyor. Suriye'deki durumun normalleşmesi de çoğunun eve dönüşünü sağladı. 1 milyon şahıs da evlerine dönmüş oldu. Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Türkiye'nin meşru çıkarları budur. Sayın Cumhurbaşkanı bugün son derece detaylı ve açık bir şekilde tutumunu ifade etti. Biz şuradan yola çıkıyoruz. Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenli bölge oluşturması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir adım. Biz çabalarımızı birleştireceğiz.

- S-400 sevkiyatı varken yeni kontratlar görüşüldü mü?

Putin: Sadece sivil havacılık da iftihar ettiğimiz sektör. Hafif helikopterleri olumlu buldular. Tıbbi amaçlarla kullanılabilir. Sadece askeri alandaki işbirliğinden bahsetmedik. SU-35 konusunda ortak çalışma yürütülebilir. SU-57 uçağı üzerine de işbirliği yapabiliriz. Ortak üretim için de potansiyelimiz var.

Erdoğan: Özellikle MAKS 2019 Fuarı bizler için de önem arz etti. Ortak üretim S-400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak asmadık. Bugün S-400'ün ikinci etabı başladı devam ediyor. Elemanlarımızın yetiştirilmesi devam ediyor. Bu dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyorum. Dayanışma ruhunu bundan sonraki süreçte radar karıştırıcılar olsun roketlerde olsun aynen devam ettirmekte yapabileceğimizi notlarımızı aldık süratle geliştireceğiz. Ekonomik alandaki dayanışmamız da çok önemli. Hedef 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak.