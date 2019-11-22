PYD, en az 250 çocuğu cezaevinde tutuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza ve UNICEF sözcülerinden Marixie Mercado, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde Suriye’deki çocukların durumuna ilişkin son raporu açıkladı.

Rapor, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de çocuk haklarına yönelik ihlâllerini ve gayriinsanî tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Geçen yıl Suriye’de en az bin 106 çocuğun vefat ettiğini, bunun iç savaşın başlamasından bu yana en yüksek rakam olduğunu dile getiren Equiza, bu yıl da değişen bir durum olmadığını, ocak başından Eylül sonuna kadar 657 çocuğun vefat ettiğini, 324’ünün yaralandığını aktardı. Suriye Demokratik Güçleri (SDF) adını kullanan terör örgütünün kontrolündeki cezaevlerinde çoğunluğu 9 yaşında en az 250 çocuğun tutulduğu bilgisini paylaşan Equiza, “Gerçek rakam muhtemelen çok daha fazla. Bu cezaevlerinin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor, ama bilmiyoruz. Çocuklar, anne ve babalarının yaptığı iddia edilen suçlardan dolayı cezalandırılamaz” ifadesini kullandı.