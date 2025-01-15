Rauf Denktaş rahmetle anılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 13. yılında başkent Lefkoşa’daki anıt mezarının başında törenle anıldı.

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Denktaş için düzenlenen törene, Denktaş’ın ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Denktaş 12 Ocak 2012’de vefat etmişti. Denktaş’ın Yeni Asya Yayınları arasında kitapları yayımlanmıştı.

Yeni Asya’da kitapları çıktı

13 Ocak Cuma akşamı vefat eden KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Yeni Asya Yayınlarından kitapları çıkmıştır.

Bunlar; Gençlere Öğütler, Saadet Sırları, Kur’ân’dan İlhamlar, Yarınlar İçin, İmtihan Dünyası, Kalbimin Sesi. Aynı zamanda Denktaş, Lefkoşa’da Yeni Asya Kitap Sergisine katılarak açılışını yapmıştır. Denktaş’ın himayesinde Lefkoşa’da ilk kitap sergisini 29 Mart-4 Nisan 1986 tarihleri arasında gerçekleştiren Yeni Asya Yayınları, ertesi yıl, 5-15 Mart 1987 günlerinde ikinci bir sergi daha düzenledi. Ve Denktaş’ın kitaplarının KKTC gençliği üzerindeki olumlu tesirlerini gösteren ilginç bir örnek, ikinci kitap sergisinin devam ettiği günlerde Bozkurt gazetesinde çıkan bir okuyucu mektubunda görülüyordu.

Bu mektupta Şemsettin Gönlübol, Denktaş’ın kendisini ziyaret eden gençlere Kur’ân’dan İlhamlar ve Yarınlar İçin isimli kitaplarını hediye ettiğini hatırlatarak şöyle diyordu: “Kızım ve arkadaşları kitaplarınızı zevk alarak, heyecanla okudular. Bana sordukları sorulardan, okuduklarından en iyi şekilde etkilendiklerini anladım. Her ana-baba, çocuğunun kitaplarınızda anlattığınız ilkeler doğrultusunda yetişmesini bekler.”

İstanbul - Yeni Asya