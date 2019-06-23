Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da oyunu kullandı

Oyunu Üsküdar'da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan, "İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı. AA

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