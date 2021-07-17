"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Reklamları yandaşa bağlamışlar, bunun adı hortum'

17 Temmuz 2021, Cumartesi
“Belli medya satın almalarında zorlama yaptığını gördüm” diyen TMSF eski yöneticisi Abdullah Güzeldülger, “Buradaki mesele satın alınanın değeri ile fatura edilen arasında çok ciddi fark olması, ahlaki olmayan bir kaynak transferi söz konusu” şeklinde tespitini dile getirdi.

Çok ses getiren kamu reklâmları araştırmasında ortaya çıkan son tabloları TMSF eski yöneticisi Abdullah Güzeldülger yorumladı. Gazeteduvar’ın haberine göre TMSF eski yöneticisi Abdullah Güzeldülger, kamu bankalarında olduğu gibi kamu reklamvereninin toplamda en çok Turkuvaz Medya Grubu’na reklâm akıtıldığının görüldüğü kanaatinde.

TMSF eski yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in değerlendirmesi şöyle: “Tablo yoruma gerek bırakmıyor. Özetle, yukarıda kamu idaresindeki kuruluşların verdiği toplam reklâm alanı 474 bin 81 sütun-santim. Turkuvaz gazetelerinden satın alınan toplam reklâm alanı ise 243 bin 313 sütun-santim. Yani Turkuvaz gazeteleri, pastanın yüzde 51,3’ünü almış.

“Buradaki mesele satın alınanın değeri ile fatura edilen arasında çok ciddî fark olması, ahlaki olmayan bir kaynak transferi söz konusu. 100 bin TL’lik reklâmı kamu bankasına 3 milyona satmak için baskı yaptılar. Bu iklim reeldir, herkes bilir” dedi. Kamu kurumlarının başındaki yöneticilere belli medya satın almalarında zorlama yaptığını gördüm.

Meselâ bir reklâm duvarı satın alması isteniyor bir kamu bankasının. Hükümetçe desteklendiği, üstü örtülü olarak himaye edilen bir ajansın, kendisinin atıyorum 100 bin liraya satın aldığı bir duvarı, kamu bankasına 3 milyon liraya ‘burayı alacaksın’ diye zorladığı kulağıma geldi. Dolayısıyla oradaki kamu bankası yöneticisi, ona direnmesi sonucu belki bunu 1 milyon liraya kadar düşürtebildi. Ama netice itibariyle burada çok pervasız fiyatlamalar ve bu yönde kamu yöneticilerine birtakım baskılar yapıldığını müşahede ettim.”

“Buradaki problem şu, gerçekte kendisine maliyetinin belki 50 katı, 30 katı fiyatları talep etmeleridir kamu bütçelerinden. Ahlaksız olan tutum da budur. Yoksa elbette ki kamu da reklam yapacak, o reklâm bütçesini harcayacak. O tasarruf, oradaki yöneticiyle hükümetin kendi arasında geliştirdiği bir usûl üzerinden yürüyebilir. Bu ne kadar objektif kriterlere yaklaşırsa o kadar âdil olur. Siz zaten tablolardan bunun ne kadar adil ne kadar gayrı âdil dağıtıldığı konusunda çok açık görünen bir durumu yansıttınız.”

Etiketler: reklam, yandaş, hortum
Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Reklamları yandaşa bağlamışlar, bunun adı hortum'

    'Yeni Asya’ya neden basın kartı verilmiyor?'

    'OHAL yasasına herkes karşı çıksın'

    'Vekili de kabul etmiyoruz'

    Son 24 saatte 7 bine yakın yeni vaka

    Akdeniz ormanları yanıyor

    Dünya bombalanmış!

    Sel baskınları artacak

    İşten çıkarmalar başladı

    Grönland, tüm petrol arama faaliyetlerini askıya aldı

    Bedelli askerlik ücreti açıklandı

    İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yapıldı

    Yerli aşının 3. doz klinik çalışması başladı

    Afgan heyeti, Taliban ile müzakere etmek için Doha'ya gitti

    Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'e döndü

    Kaybolan Rus uçağı bulundu

    3 milyar 570 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Rusya'da bir yolcu uçağı kayboldu

    Reuters muhabiri Afganistan'da öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “15 Temmuz soruları” hâlâ cevapsız!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Hukuk içinde sonuna kadar devam” demiştik
    Ahmet BATTAL

    Dostlar, filimsel araştırmada görsün
    Genel

    'Reklamları yandaşa bağlamışlar, bunun adı hortum'
    Sebahattin YAŞAR

    İntihar
    Faruk ÇAKIR

    Seller ve sular
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân mı, tefsir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda ederim
    Orhan Ali YILMAZ

    Bir “Mescid-i Dırâr” inşası ya da “hayırhâhımız” gözükenler...
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad’ın Çam Dağı serencamı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.