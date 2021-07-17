'Reklamları yandaşa bağlamışlar, bunun adı hortum'

“Belli medya satın almalarında zorlama yaptığını gördüm” diyen TMSF eski yöneticisi Abdullah Güzeldülger, “Buradaki mesele satın alınanın değeri ile fatura edilen arasında çok ciddi fark olması, ahlaki olmayan bir kaynak transferi söz konusu” şeklinde tespitini dile getirdi.

Çok ses getiren kamu reklâmları araştırmasında ortaya çıkan son tabloları TMSF eski yöneticisi Abdullah Güzeldülger yorumladı. Gazeteduvar’ın haberine göre TMSF eski yöneticisi Abdullah Güzeldülger, kamu bankalarında olduğu gibi kamu reklamvereninin toplamda en çok Turkuvaz Medya Grubu’na reklâm akıtıldığının görüldüğü kanaatinde.

TMSF eski yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in değerlendirmesi şöyle: “Tablo yoruma gerek bırakmıyor. Özetle, yukarıda kamu idaresindeki kuruluşların verdiği toplam reklâm alanı 474 bin 81 sütun-santim. Turkuvaz gazetelerinden satın alınan toplam reklâm alanı ise 243 bin 313 sütun-santim. Yani Turkuvaz gazeteleri, pastanın yüzde 51,3’ünü almış.

“Buradaki mesele satın alınanın değeri ile fatura edilen arasında çok ciddî fark olması, ahlaki olmayan bir kaynak transferi söz konusu. 100 bin TL’lik reklâmı kamu bankasına 3 milyona satmak için baskı yaptılar. Bu iklim reeldir, herkes bilir” dedi. Kamu kurumlarının başındaki yöneticilere belli medya satın almalarında zorlama yaptığını gördüm.

Meselâ bir reklâm duvarı satın alması isteniyor bir kamu bankasının. Hükümetçe desteklendiği, üstü örtülü olarak himaye edilen bir ajansın, kendisinin atıyorum 100 bin liraya satın aldığı bir duvarı, kamu bankasına 3 milyon liraya ‘burayı alacaksın’ diye zorladığı kulağıma geldi. Dolayısıyla oradaki kamu bankası yöneticisi, ona direnmesi sonucu belki bunu 1 milyon liraya kadar düşürtebildi. Ama netice itibariyle burada çok pervasız fiyatlamalar ve bu yönde kamu yöneticilerine birtakım baskılar yapıldığını müşahede ettim.”

“Buradaki problem şu, gerçekte kendisine maliyetinin belki 50 katı, 30 katı fiyatları talep etmeleridir kamu bütçelerinden. Ahlaksız olan tutum da budur. Yoksa elbette ki kamu da reklam yapacak, o reklâm bütçesini harcayacak. O tasarruf, oradaki yöneticiyle hükümetin kendi arasında geliştirdiği bir usûl üzerinden yürüyebilir. Bu ne kadar objektif kriterlere yaklaşırsa o kadar âdil olur. Siz zaten tablolardan bunun ne kadar adil ne kadar gayrı âdil dağıtıldığı konusunda çok açık görünen bir durumu yansıttınız.”

