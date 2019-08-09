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9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama

09 Ağustos 2019, Cuma 09:57
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamadan dolayı çevre evlerde hasar oluştu.

Yaşanan patlamaların etkisiyle Mustafa Kemal mahallesindeki bazı evlerin camları kırıldı, duvarlarında çatlaklar oluştu ve bazı evlerin duvarlarına şarapnel parçaları isabet etti.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Tunç, gece evde uyudukları sırada büyük bir patlama sesi duyduklarını ve bunun üzerine dışarı çıktıklarını söyledi. Patlamaların askeri mühimmat deposunda olduğunu ifade eden Tunç, "Patlamanın ilk olarak neden olduğunu bilemedik. Dışarı çıktık, arka arkaya patlamalar oluyordu. Evimin camları kırıldı. Temennimiz cana gelmesin de mala gelsin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bir şarapnel parçası da evimin duvarına geldi" diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Özgür Yıldız da patlama seslerini duyduğunda hemen evini damına çıktığını ve sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştığını belirtti. Askeri mühimmat deposunun alev aldığını aktaran Yıldız, mahalledekilerin evlerini boşaltmaya başladığını dile getirdi. Yıldız, patlamaların sabaha kadar durmadan devam ettiğine ve patlamalardan dolayı evlerine giremediklerine işaret etti.

Fatma Tunç ise patlamaların yaşanmaya başlamasıyla evde uyuyan çocuklarını alarak dışarı çıktığını anlattı. Tunç, geceyi yakınlarının yanında geçirdiğini ve sabah saatlerinde döndüğünde evlerinin camlarının kırıldığını ve duvarlarda çatlakların oluştuğunu gördüğünü kaydetti.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği bölgede güvenlik güçlerinin önlem aldığı görüldü. 

Etiketler: Hatay, Reyhanlı, mühimmat deposu, patlama
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