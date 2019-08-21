Risale-i Nur dünya gündeminde

Twitter’da “Risale-i Nur”u tanıtmak ve anlatmak amacıyla başlatılan #DünyaBuEserleriOkuyor etkinliği geniş kitlelere ulaşarak, dünya gündeminde 4. sıraya yerleşti.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin dünya dillerine çevrilen, Kur’ân-ı Kerîm’in manevî tefsiri olan “Risale-i Nur”u tanıtmak ve anlatmak amacıyla başlatılan #DünyaBuEserleriOkuyor etkinlik çalışması yoğun ilgi gördü. 20 Ağustos Salı günü saat 21.00’da başlayan Twitter etkinliğinde #DünyaBuEserleriOkuyor etiketi ülke gündeminde 2. sırada olurken, dünya gündeminde 4. sıraya yerleşti. İki saat boyunca gündemde kalan etiket, milyonlarca kişiye Risale-i Nur’un ilânatının yapılmasına vesile oldu. Türkiye’nin dört bir yanından paylaşılan binlerce tweetle Risale-i Nur’un mahiyeti anlatılarak, anlık 7 milyon kişiye ulaşıldı. Risale-i Nur’un tanıtılması ve insanlara ulaştırılması için modern neşir araçlarının ne kadar faydalı olduğu, etkinliğin gördüğü rağbetten anlaşıldı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.