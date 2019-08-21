Risale-i Nur dünya gündeminde

Twitter’da “Risale-i Nur”u tanıtmak ve anlatmak amacıyla başlatılan #DünyaBuEserleriOkuyor etkinliği geniş kitlelere ulaşarak, dünya gündeminde 4. sıraya yerleşti.
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin dünya dillerine çevrilen, Kur’ân-ı Kerîm’in manevî tefsiri olan “Risale-i Nur”u tanıtmak ve anlatmak amacıyla başlatılan #DünyaBuEserleriOkuyor etkinlik çalışması yoğun ilgi gördü.
20 Ağustos Salı günü saat 21.00’da başlayan Twitter etkinliğinde #DünyaBuEserleriOkuyor etiketi ülke gündeminde 2. sırada olurken, dünya gündeminde 4. sıraya yerleşti. İki saat boyunca gündemde kalan etiket, milyonlarca kişiye Risale-i Nur’un ilânatının yapılmasına vesile oldu. Türkiye’nin dört bir yanından paylaşılan binlerce tweetle Risale-i Nur’un mahiyeti anlatılarak, anlık 7 milyon kişiye ulaşıldı. Risale-i Nur’un tanıtılması ve insanlara ulaştırılması için modern neşir araçlarının ne kadar faydalı olduğu, etkinliğin gördüğü rağbetten anlaşıldı.
Haber Merkezi