RTÜK: 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, "Netflix, Blu Tv, Puhu Tv, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin 600'ü aşkın başvuru yapıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinin ardından Üst Kurul'a yapılan başvurulara ilişkin rakamları paylaştı. Şahin, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin Netflix, Blu Tv, Puhu Tv, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık." ifadelerini kullandı. 1 Ağustos 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara, yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların, RTÜK'ten internet ortamında yayın lisansı alması zorunluluğu getirilmişti. AA

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