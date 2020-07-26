Sadık Ahmet 25’inci yılında duâlarla anıldı

Batı Trakya’da, Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 25’inci yılında duâlarla anıldı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Dr. Sadık Ahmet’in Gümülcine’deki Kahveci Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenen anma törenine, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, merhum Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet ile DEB Partisi yöneticileri katıldı. Törende, Büyükelçi Özügergin Sadık Ahmet’in mezarına çelenk koydu, ardından da Kur’ân-ı Kerîm okundu, duâ edildi. Törende kısa bir konuşma yapan merhum Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, “Her törende olduğu gibi bugün de yalnız değiliz. Sizler yine buradasınız. Batı Trakya Türk Azınlığının garantör devleti Türkiye Cumhuriyetini her zaman yanımızda hissediyoruz. O bizim ana vatanımız” dedi. AA

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