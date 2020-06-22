Sahra hastanesi işçileri dâvâ açıyor

Salgına karşı tedbir olarak Yeşilköy’de kurulan sahra hastanesi, inşaat sürecinde çok sayıda işçinin Kovid-19’a yakalandığı iddiasıyla gündemde.

İşçiler projeyi üstlenen Rönesans Holding’e dâvâ açmaya hazırlanıyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Nisan’da yaptığı açıklamanın ardından, 9 Nisan’da temelleri atılan Atatürk Havalimanı sahra hastanesinin yapımı 45 günde tamamlandı. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Âcil Durum Hastanesi adı verilen hastane 31 Mayıs’ta açıldı ve hasta kabulüne başladı. Ancak salgına karşı bir tedbir olarak açılan hastanenin adı, inşaat çalışmaları süresince çok sayıda işçinin Kovid-19’a yakalandığı iddiasıyla gündemde. Hastane şantiyesinde zor şartlarda çalışan 30’dan fazla işçinin Kovid-19’a yakalandığı öne sürülüyor. İşçiler, projenin yapımını üstlenen Rönesans Holding’e dâvâ açmaya hazırlanıyor.

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