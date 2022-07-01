ÇANAKCI: BU SİSTEMİN VE HÜKÜMETİN SANDIKTA DEĞİŞMESİYLE BERABER TÜRKİYE ÇOK HIZLI BİR BÜYÜME VE GELİŞME PERFORMANSI ORTAYA KOYAR. HATTÂ SANDIK UFUKTA GÖRÜNDÜĞÜ ANDAN İTİBAREN İŞLER DÜZELMEYE BAŞLAR.

LİYAKAT VE EHLİYET YOK EDİLDİ

Hazine eski Müsteşarı, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı: “Sorunların kaynağı bu ucube sistem, kötü yönetim, kurumların çökertilmesi, insan kaynağının, liyakatin, ehliyetin yok edilmesi.”

HÜKÜMET SANDIKTA DEĞİŞECEK

“Sandık ufukta göründüğü andan itibaren Türkiye’de işler bir miktar düzelecek. Ama bu düzelme hükümetin attığı adımlardan değil, hükümetin sandıkta değişeceğine olan inancın güçlenmesinden dolayı olacak.”

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Sandık görünsün düzelme başlar

DEVA Partisi’nin Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, “Türkiye’de seçim tarihi belirlendikten sonra ekonomide iktidarın değişeceğine olan inançla işler yoluna girmeye başlayacak” dedi.

DEVA Partisi’nin Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı’ya göre Türkiye’de seçim tarihi belirlendikten sonra ekonomide iktidarın değişeceğine olan inançla işler yoluna girmeye başlayacak. AKP iktidarı dövizin yükselen ateşini hafifletmek için yeni yollara başvurmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘adımlar silsilesi’ son olarak BDDK kararı ile uygulamaya konuldu. BDDK aldığı karar ile ticari kredilere ilişkin yeni koşullar getirdi. 15 milyon TL üzeri döviz varlığı bulunan şirketlerin bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacağı belirtildi. Karar ekonomistler ve muhalefet tarafından ‘sermaye kontrolü’ olarak yorumlandı. Diken’in haberine göre, İbrahim Çanakcı alınan bu kararı, iktidarın ekonomi yönetimini ve sermaye kontrolü tartışmalarını değerlendirirken, BDDK kararının açıklanan gerekçelerinin ardında başka gerekçeler olduğunu belirterek, temmuzda kur korumalı mevduat sürelerinin dolacak olmasına işaret etti. Çanakcı’ya göre AKP iktidarı kafa karışıklığı oluşturarak işleri çözmeye çalışıyor. Sorunlara köklü çözümler getirmeyen iktidar, ortada çıkan yeni sorunları ise yurttaşların sırtına yıkıyor.

Sermaye kontrolü mü?

Çanakcı, sermaye kontrolü kavramı ve ihtimali ile alakalı olarak da “Sermaye kontrolleri çok geniş bir yelpaze. Beyazdan başlayıp, açık gri, koyu gri, siyah, simsiyah diyebileceğimiz bir yelpaze var sermaye kontrollerinde. Simsiyah kategori döviz çekişlerinin kontrol altına alınması, döviz transferlerinin kontrol altına alınması bankaya gittiğiniz zaman mevduatınıza erişememeniz demek. Türkiye için böyle bir düşünce, böyle bir niyet olmadığını hükümetin kendisi de defalarca dile getirdi. Biz de bunun böyle olmasının çok büyük bir tehlike olacağını, çok büyük bir yıkım olacağını altını çizerek söylüyoruz. Yani Türkiye simsiyah sermaye kontrollerini kaldırabilecek bir durumda değil” diye konuştu.

Arka kapıdan satışlar yapıyorlar

Çanakcı, kafa karışıklığı konusuna dair ise şunları kaydetti: “Kur korumalı mevduatta da aynı şeyi yaptılar. Çıkıp “Biz büyük bir karar açıklayacağız. Kurun ne kadar düştüğünü göreceksiniz” dediler. Gelir ortaklığı senedi açıklamadan önce de aynı şeyi yaptılar. Bu BDDK kararında da “Öyle bir karar açıklayacağız ki her şey değişecek” dediler. Önce böyle bir muğlaklık oluşturuyorlar, o muğlaklıktan çok büyük sonuçlar elde edileceğini pompalıyorlar. O arada da piyasalar kapandıktan sonra sığ piyasada dövize müdahale ediyorlar. Arka kapıdan satışlar yapıyorlar. Kuru işte bir miktar aşağıya çekiyorlar. Bunu gören insanlar panik halinde satışlar veya alışlar yapıyorlar. Sonra da bu panikten bir netice elde etmeye çalışıyorlar.”