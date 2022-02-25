Savaşı durdurun, barışa şans verin

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın durdurulması, barışa şans verilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın talebi üzerine âcil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu. Daha önce Ukrayna’ya yönelik bir saldırının yakın olduğuna dair söylentilere asla inanmadığı için hatalı çıktığını belirten Guterres, “Ve bugün tekrar yanılmak istemiyorum” dedi. Genel Sek- reter, “Yani gerçekten bir operasyon hazırlığı varsa, kalbimin derinliklerinden söyleyeceğim tek bir şey var; Başkan Putin, birliklerinizin Ukrayna’ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin, zaten çok fazla insan öldü” ifadelerini kullandı.

Durum daha da kötüleşecek

BM Siyasî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo da Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, bölgeden Ukrayna’ya yönelik büyük ölçekli askerî yığınak yapıldığı haberlerinin geldiğine dikkati çekti. DiCarlo, bu gelişmelerin doğrulanması halinde, zaten tehlikeli olan bölgedeki durumu daha da kötüleştireceğini vurguladı. Hâlâ diplomasiye şans verilmesini teşvik ettiklerinin altını çizen DiCarlo, BM personelinin Ukrayna halkına insanî yardım için sahada kalmaya kararlı olduğunu söyledi. DiCarlo, “Ukrayna’da önümüzdeki saat ve günlerde ne olacağını tam olarak tahmin edemeyiz. Açık olan, insanî acılarda kabul edilemez derecede artış ve yıkıcı gerginliğin varlığıdır. Ukrayna halkı barış istiyor, eminim Rusya halkı da barış istiyor. Barışın hakim olması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.

Putin’e çağrı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, “Bu savaşı derhal durdurun” çağrısında bulundu. Michel, sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi. Michel Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı askerî müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineledi. Michel, bu toplantılarda Rusya’nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum” ifadesini kullandı.

ABD: Savaş için asker göndermeyiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Gazetecilerin Rusya’nın Ukrayna’yı tamamen işgal etmesi durumunda ABD’nin ne yapacağı sorusu üzerine Psaki, “Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum, ama hiçbir durumda Biden Amerikan askerlerini Rusya ile savaşması için Ukrayna’ya göndermeyecek” değerlendirmesinde bulundu. Psaki, Rusya’nın gerginliği tırmandırması durumunda ABD’nin Moskova’ya ağır yaptırımlar getirmeyi ve Ukrayna’ya yardım sağlamayı sürdüreceğinin altını çizerek “Rusya ile savaşmayacağız ya da askerlerimizi Rusya ile savaşması için Ukrayna’ya göndermeyeceğiz” dedi.

Avrupa’da savaş istemiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alman Bakan, Rusya’nın Ukrayna ile olan geriliminin artmasına ilişkin “Avrupa’da savaş istemiyoruz” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in planlarına yönelik soruya Baerbock, “Putin’in kafasının içine bakamayız ama bütün senaryolara hazırız” cevabını verdi. Berlin - aa

“Ukrayna’dan da, Rusya’dan da vazgeçemeyiz”

Afrika ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında giderek tırmanan gerilime de değinerek, Türkiye’nin ne Rusya’dan ne de Ukrayna’dan vazgeçmeyeceğini söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan Türkiye’nin gerek Rusya gerekse de Ukrayna ile siyasî, askerî ve ekonomik alanlarda ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, “‘Ukrayna’dan vazgeç’ deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var” dedi.

Meclis Ukrayna gündemiyle toplandı

TBMM Genel Kurulu 'Rusya-Ukrayna' gündemi ile toplandı. TBMM Genel Kurulu, dün 14.00’te açıldı. TBMM Genel Kurulu, 'aç kapa' yapacakken; Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi üzerine 'Rusya-Ukrayna' ve Türkiye'nin tutumunu ele aldı.