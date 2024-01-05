Seçmen listeleri askıda

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri için öncesi seçmen listeleri dün muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenler, 17 Ocak’a kadar bilgilerini listelerden kontrol edebilecek. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlerde, seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirlemişti. Seçmen listeleri muhtarlıklarda dün saat 08.00’de askıya çıkarıldı. Böylece seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başlamış oldu. Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek. Kaydı bulunmayanlar nüfus müdürlüklerine başvurabilecek. Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Haber Merkezi

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