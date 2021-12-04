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Şehit Celil Mutlu dualarla ebediyete uğurlanıyor

04 Aralık 2021, Cumartesi 13:30
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesinden cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehit Mutlu'nun (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Şehidin öz geçmişi okundu. Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından şehidin naaşı mesai arkadaşlarının omuzlarında uçağa taşındı.

Şehit Mutlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Elazığ'dan hava yoluyla Adana'ya, buradan da kara yoluyla Erdemli ilçesi Tabiye Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Törene, şehidin babası Ali, annesi Emine, eşi Melike Mutlu, kardeşleri ile yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, milletvekilleri ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Bakan Soylu, tören alanındaki şehidin yakınlarıyla bir süre sohbet edip başsağlığı dileklerini iletti, operasyonla ilgili de bilgi verdi.

Tabuta sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi, eşi ve kız kardeşini yakınları ve jandarma personeli teskin etti.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Mutlu'nun naaşı, Alata Mezarlığı'nda defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, helikopterle getirildiği Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen Şehit düşmüştü.

AA

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