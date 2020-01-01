Şehit Rahmi Kaya dualarla uğurlandı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kaya, memleketi Erzurum'da ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın (27) naaşı, askerlerce Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirildi. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Şehit Kaya'nın cenazesi, Kars Kapı Şehitliği'nde dualar eşliğinde toprağa verildi. AA

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