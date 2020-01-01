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1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Şehit Rahmi Kaya dualarla uğurlandı

01 Ocak 2020, Çarşamba 15:59
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kaya, memleketi Erzurum'da ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın (27) naaşı, askerlerce Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirildi.

 

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu.

 

Şehit Kaya'nın cenazesi, Kars Kapı Şehitliği'nde dualar eşliğinde toprağa verildi.

AA

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  • HÜSEYİN İLHAN

    1.1.2020 17:14:45

    Şehidimize ALLAHDAN RAHMET,Yakınlarına sabırlar diliyorum.'ŞAM'DA CUMA NAMAZI KILACAĞIZ,hamset ve gafletiyle taraf olunan iç savaşın bedelini maddi olarak tüm ülke beden olarak bu şehitlerimiz ve aileleri ödüyor. Yol yakınken bir kez daha hatırlatıyoruz.Kardeşi kardeşe kırdıran insi,cinii şeytanlara karşı Cenab-ı Hakk CC'ün 'Mü'minler kardeştir,emrine riayet edip musalahaya yardımcı olunuz.

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