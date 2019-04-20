Şehitler dualarla memleketlerine uğurlandı

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın naaşları memleketlerine uğurlandı.

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari'de tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. Okunan özgeçmişlerde şu ifadelere yer verildi: "Sözde Zap terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesi'nde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu. Şehit Çiyapul'un cenazesi memleketi Iğdır'a, şehit Şahin'in cenazesi Giresun'a, şehit Çetin'in cenazesi Kırıkkale'ye, şehit Kırıkcı'nın cenazesi ise Ankara'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Törene Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savcı Mine Çağlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. AA

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