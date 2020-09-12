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13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Selim Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

12 Eylül 2020, Cumartesi 18:48
Gazetemizde de uzun yıllar yazıları yayınlanmış olan, Zafer Dergisi kurucularından Selim Gündüzalp’i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Selim Gündüzalp, Yeni Asya’nın Lâhika sayfasında yayınlanan ‘şerh’ yazılarına çok önem verirdi. Risale-i Nur üzerine yapılan ve yapılacak çalışmalar onun için öncelikliydi ve kim yaparsa onu tebrik ederdi.

Selim Gündüzalp kimdir?

Asıl ismi Hüseyin Adnan Şengörür olan Selim Gündüzalp, 1954 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. 1979 yılında, Marmara Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden mezun oldu. Zafer Dergisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Selim Gündüzalp, 12 Eylül 2017 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi neticesinde 63 yaşında iken vefat etmiştir. Bu vesileyle vefat yıl dönümünde duâlarla anıyoruz.

İstanbul – Yeni Asya

Etiketler: Selim Gündüzalp
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