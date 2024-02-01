Silahla vurulan taksi şoförü vefat etti - Sağlık Bakanı Koca: Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförünün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, İzmir Gaziemir'de dün gece taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförünün durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yaralı şoförün 112 ambulansıyla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesine nakledildiğini, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirdiğini aktaran Koca, taksi şoförünün tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini ifade etti.

Bakan Koca, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Zanlı tutuklandı

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına aldı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 110 saatlik görüntü incelendi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü inceledi.

Kimliği tespit edilen D.A, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı öğrenildi.

Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Araç kamerasına yansıyan konuşmalar

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıktı.

Görüntülerde Erge'nin, arka koltukta oturan D.A'ya "Araba arızalı sabah sanayiye bırakacaktım. Seni görünce 'hadi alıvereyim' dedim. Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz" dediği duyuluyor.

Şüphelinin, "Taksiler boştu, beni gördüler ama almadılar" şeklindeki sözlerinin yansıdığı kayıtta, şoförün "Sen öyle maskeyi takarsan almazlar ama ben alırım, bu soğuk havada dışarıda mı bırakırım." diyerek güldüğü görülüyor.

İneceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge'ye 3 el ateş ettiği görülen şüphelinin, "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" dediği anlar da kayıtlara yansıdı.

Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, "Nerede lan paralar" diyerek araçta arama yapması da görülüyor.