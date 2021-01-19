Siyaset ve ana akım medya kol kola çürüyor

Gazeteci-Yazar Murat Yetkin, siyaset ve medyadaki yozlaşmaya değindiği ‘yetkinreport.com’daki yazısında, kendine ‘ana akım’ diyen medyanın üç maymunu oynadıkça saldırı ve haksızlıklara ortak olduğuna dikkat çekti.

Yetkin, “Çürüme budur. Siyasette çürüme var diyorsak, medyadaki çürüme bunda önemli pay sahibidir” tesbitini yaptı. Yazısında bu medya kuruluşlarının gazetecilikle bağdaşmayan tutumuna ilişkin örnekler sıralayan Yetkin “Sıradan siyasî eleştirileri ağır hakaret dâvâlarıyla susturmaya çalışmaktan cezasız kalan “dokunan yanar” atmosferine dek muhalefeti yasal ya da yasadışı şiddetle sindirme gayretleri sadece siyasette çürüme işaretleri olmakla kalmıyor... Süreçler şeffaf olmadığı için tam göremiyoruz. Haber merkezleri işlerini daha iyi yapsalar, belki daha çok görebileceğiz. Ama olmuyor, görüyorsunuz. Siyaset ve medyadaki çürüme kol kola gidiyor” satırlarını kaleme aldı.

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