Siyasetin rotasını ekonomi belirleyecek

2021’de koronavirüse karşı aşılamanın başlamasının ardından salgın yasaklarının gevşetilmesiyle siyasetçiler de sahaya indi. Erken seçim tartışmaları, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları gündemden düşmedi.

Hem salgın, hem de uygulanan ekonomi politikaları sebebiyle, geçen yılın son aylarında Türk lirasının rekor değer kaybı, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, iktidarı zorlayan konular oldu. Muhalefetin iktidara yönelik erken seçim baskılarını artırmayı hedeflediği yeni yılda, siyasetin rotasını büyük ölçüde ekonomideki gelişmeler belirleyecek görünüyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, Birçok yorumcuya göre iktidarın ekonomi politikalarının başarı veya başarısızlıkla sonuçlanması, seçim tarihini belirlemede en önemli etken olacak. İktidarın asgari ücreti 4 bin 250 liraya çıkarması; ücretli kesimlere yapılacak artışların ardından dövize yönelik yeni kararın uygulanmaya başlaması, muhtemel bir erken seçimin altyapısı olarak da görülüyor. Haber Merkezi

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