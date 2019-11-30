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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Skandalı itiraf etti

30 Kasım 2019, Cumartesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Osmangazi Köprüsü’nde şu anda garantinin yüzde 25’i kadar para topluyoruz. Aslında Osmangazi Köprüsü’nden de garanti ettiğimiz kadar trafik geçiyor, ama pahalı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Turhan, Osmangazi Köprüsü’nde garantinin yüzde 25’i kadar para topladıklarını belirterek, “O bölgede açtığımız gün garantinin üzerinde trafik geçti. Bir bayram arifesinde açtık, yüzde 170 garanti üzerinde trafik geçti. Biz, Osmangazi Köprüsü’nde şu anda garantinin yüzde 25’i kadar para topluyoruz. Aslında Osmangazi Köprüsü’nden de garanti ettiğimiz kadar trafik geçiyor ama pahalı, döviz üzerinden yaptığımız için bunları, vatandaşımıza bu kadar yüksek miktar para ödetmemek için ücreti üçte bir seviyesine düşürdük. Şu anda 44,5 dolar almamız gereken köprüden geçiş ücreti olarak 15 dolar artı KDV alıyoruz” dedi. 

Yüzde 30’u gelir olarak gelecek

Avrasya Tüneli projesi için 2017 yılı garanti ödemesi 123 milyon 718 bin 819 lira, 2018 için 173 milyon 309 bin 995 lira olduğunu bildiren Turhan, şöyle devam etti: “2019’da yapılan indirim kaynaklı ödeme, burada aslında garanti seviyesini yakaladı, garanti ödemesi yapmamamız lâzım, ama vatandaşlarımız ucuz geçsin diye zam yapmadık, bugüne kadar 107 milyon lira garanti ödemesi geçen vatandaşlarımız adına yaptık. Toplam 404 milyon 483 bin 477 liralık garanti ödemesi yapılmıştır. 2022 yılı itibarıyla garanti araç sayısının aşılacağını da öngörüyoruz. Bu projemizde aşılan garantinin yüzde 30’u bize gelir olarak gelecek. 2022-2042 yıllarında garanti fazlası olarak toplam 3 milyar 480 milyon lira buradan gelir elde etmeyi düşünüyoruz.”

 

AA

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