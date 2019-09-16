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16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'Slime' hakkında kanser riski nedeniyle toplatma kararı verildi

16 Eylül 2019, Pazartesi 19:09
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimde kurala uyulmadan ve kanser riski yaratan 'slime'lar için toplama kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise okul kantinlerinde 'slime' satışını yasakladı.​

Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret Müdürlüğü ve Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda özellikle okul giriş çıkışlarında, mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen 'slime' üreticisi bir firma da mercek altına alındı.

Tutkal, 'boraks' ve çeşitli kimyasallarla yapılan ancak uygunsuz üretilmesi halinde çocukların sağlığını tehdit eden 'slime' imalatı yapan Buca Şirinyer'deki merdiven altı firmaya baskın yapıldı. Apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapan firma hakkında, ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem uygulandı. İmalathane mühürlendi ancak bir gün sonra imalathanenin mührünün sökülerek, içinde yediemin olarak bırakılan Slime yapımında kullanılan malzemelerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ortaya çıktı. Belediye yetkilileri, polise suç duyurusunda bulundu.

'OKUL KANTİNLERİNDE SATIŞI YASAKLANDI'

İmalathaneden alınan numunelere yapılan testler sonucunda üretilen slimeların hiçbir kurala uygun olmadan yapılmasının yanı sıra içeriğinde cilt kanserine neden olan 'boraks' maddesinin de olması gerekenden fazla miktarda konulduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Ticaret Bakanlığı tüm Türkiye'de bu marka slimelar için toplatma kararı verdi ve satılan yerlerin tespitine başlandı. Denetim sonuçları hakkında bilgi veren Buca Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın testi olumsuz çıkan slime markasını kırtasiyelerden toplatma kararı aldığını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da okul kantinlerinde slime satışını yasakladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler baskın yapmadan önce araştırma yaptık. Buca sınırlarında çocuklara zarar verecek imalathane olup olmadığına baktık. Bir tane imalathane belirledik. Hemen Ticaret Müdürlüğü'yle baskın yaptık. Buraya girdiğimiz zaman sağlığa uygunsuz şekilde üretimin yapıldığını gördük. Bunlardan test için örnekler alındı. Ayrıca Türkiye'nin hangi bölgelerine ne kadar gönderdiklerine yönelik sayıları aldık. Üretim, bir evin otoparkında yapılıyor. Malzemeler göz kararı konuluyor. Annelerimiz nasıl hamuru biraz un ve suyla göz kararı yapar aynen öyle. Bu kişiler de ellerinde maşrapa ile tartı ve ölçü kullanmadan slimeları yapmışlar. Test sonuçlarında kimyasal maddenin aşırı kullanıldığı ortaya çıktı. Şimdi tüm Türkiye'de toplatılma kararı alındı. Boraks maddesi yüksek çıktı. Bu madde çocuklarda cilt kanserine neden oluyor. Bakanlık kararının tebligatından sonra bölgemizde bulunan kırtasiyelerde denetlemeleri sürdüreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı da okul kantinlerinde yasaklama kararı almış" dedi.

Etiketler: slime, oyuncak, çocuk, sağlık, okul
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