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30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Suriyelilerden 'Bizi koruyun' çağrısı

30 Ağustos 2019, Cuma 21:37
Rusya ve Suriye savaş uçaklarının İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Türkiye sınırına doğru yürüyen bir grup gösterici, Şam ve Moskova'nın yanı sıra Ankara'ya da tepki gösterdi.

Türkiye'den ya sınır kapılarını açmasını ya da garantör ülke sıfatıyla Beşşar Esad yönetiminin saldırılarını durdurmasını isteyen protestocular, Babülhava Sınır Kapısı, Cisir Şuğur ve sınıra yakın diğer noktalarda gösteriler düzenledi.

Şam yönetimi ve Rusya'nın yanı sıra zaman zaman da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı sloganlar atan protestocular, Türk güvenlik güçlerince sınırdan uzaklaştırıldı.

Öfkeli kalabalık, dünya kamuoyuna "İdlib'i kurtarın", "Bizi koruyun" gibi ifadelerle çağrıda bulundu.

Türk sınır güvenlik güçleri önce havaya ateş açtı, ardından göstericilerin uzaklaşması için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Sınıra gelen ve evsiz olduklarını belirten Muhammed el Amouri isimli şahıs, "Türkiye'nin bir şeyler yapacağı konusunda hala bir umudumuz var. Önceki vaatlerine rağmen, sahada hiçbir şey yapmamıştı ama umarız bu defa yapar. Bu (gösteri) bir uyarı. Eğer bizim için bir şey yapmazlarsa önce Türkiye'ye ardından da Avrupa'ya geleceğiz." diye konuştu.

Ancak göstericilerin büyük kısmı, amaçlarının Türkiye'ye girmek olmadığını sadece seslerinin duyulmasını istediklerini dile getirdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Suriye, çağrı
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